Zignago Vetro in calo dopo avvio istruttoria Antitrust per presunto cartello

(Teleborsa) -a Piazza Affari il titolo, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, dopo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercatoper una presunta intesa restrittiva della concorrenza nella vendita delle bottiglie di vetro.Secondo l'Autorità - si legge in una nota - "le società si sarebbero coordinate,, nel richiedere ai propri clienti analoghi aumenti di prezzo delle bottiglie di vetro nello stesso arco temporale. Questo coordinamento potrebbe essere il risultato di un accordo o di una pratica concordata per evitare il confronto concorrenziale tra i principali operatori del settore".Scivola, che si posiziona a 12,96 euro, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 12,58 e successiva a quota 12,2. Resistenza a 13,94.