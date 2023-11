Datalogic affonda in Borsa dopo conti 9 mesi su domanda debole

Datalogic

(Teleborsa) -il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, che risulta ilnella giornata odierna.A pesare sull'andamento sono ia mercato chiuso. Iconsolidati sono stati pari a 417 milioni di euro al 30 settembre 2023, registrando un decremento del 12,5% rispetto ai primi nove mesi del 2022, con una flessione in tutte le aree geografiche. L'del periodo è stato pari a 10,7 milioni di euro, attestandosi al 2,6% dei ricavi (15,3 milioni di euro al 30 settembre 2022 pari al 3,2% dei ricavi).Gli analisti discrivono che il 3Q23 è stato caratterizzato da una(es., che ha riportato una contrazione dei ricavi di oltre il 30%)."Il management continua a vedere una, caratterizzata da bassi livelli di investimenti, e da una diminuzione delle scorte nei canali distributivi - scrive il broker - Si prevede inoltre un 4Q23 in linea con il 3Q23, e una normalizzazione nei mercati di riferimento non prima del 2H24. L'azienda continuerà a investire in ricerca e sviluppo per fornire ai clienti prodotti e soluzioni innovativi e a concentrarsi sull'ottimizzazione dei costi e sull'efficienza. Alla luce dei risultati dei 9M23, consideriamo(582,6 milioni di euro e 65,3 milioni di euro)".In discesa, che, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 4,988 e successiva a 4,722. Resistenza a 5,673.