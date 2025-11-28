Cellularline, Intesa: multipli fortemente compressi e disconnessi dal solido profilo

(Teleborsa) - Cellularline
è un'azienda con multipli fortemente compressi
(EV/EBITDA 2026 di 2,7x e P/E di 5,9x), che sembrano disconnessi dal suo profilo
di generazione di cassa sottostante, dalle sue posizioni di leadership in Italia e Spagna (e dalle prime tre posizioni in diversi mercati europei chiave), dal solido valore del marchio, da un portafoglio prodotti ampio e orientato all'innovazione e da un modello operativo altamente flessibile e asset-light. Lo scrivono gli analisti di Intesa Sanpaolo
dopo aver ospitato i vertici aziendali all'Italian Stock Market Opportunities (ISMO) conference di Lugano.
Strategicamente, il management di Cellularline, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, continua a perseguire una serie di chiari pilastri di crescita
: i) investimenti sostenuti nell'innovazione di prodotto, in particolare in segmenti in rapida crescita come la ricarica, l'audio e gli accessori da viaggio, insieme all'espansione in nuove categorie come gli accessori indossabili; ii) ulteriore espansione internazionale, poiché la penetrazione rimane ben al di sotto del potenziale; iii) rafforzamento delle partnership strategiche nei settori Travel Retail, Telco ed Elettronica di Consumo; iv) accelerazione nei canali online attraverso marketplace e piattaforme di e-commerce per rivenditori; e v) M&A selettivo, che ha storicamente svolto un ruolo chiave
nell'ampliamento sia del portafoglio marchi che della clientela.
Dal punto di vista operativo, i risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2025 hanno confermato
la debole dinamica dei mercati internazionali, riflettendo sia una debolezza macroeconomica più ampia (in particolare in Germania) sia alcune problematiche commerciali localizzate (in particolare in Spagna). Il management, tuttavia, ha evidenziato segnali di graduale stabilizzazione negli ultimi mesi (con un quarto trimestre previsto sostanzialmente invariato su base annua), unitamente a una solida performance in Italia, Francia ed Europa orientale. In questo contesto, il gruppo sta portando avanti iniziative mirate di sviluppo commerciale con partner commerciali chiave. Ad esempio, si prevede che l'accordo di distribuzione recentemente firmato con Telepass
per il nuovo dispositivo "Grab&Go" sosterrà la performance nei prossimi trimestri
.