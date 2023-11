EdiliziAcrobatica, TP ICAP Midcap lima target price e conferma Buy

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il(aper azione da 22,4 euro) e il confermato il) su, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato di aver chiuso icon ricavi pari a 118 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.Gli analisti fanno notare che, se l'attività in Italia deve ancora affrontare sfide legate all'effetto base legate al Bonus Facciate (-16,7% a/a), lacon ricavi di 23,4 milioni di euro (rispetto a 3,7 milioni a 9 mesi 2022).Dopo modifiche alle stime per il trasferimento dei crediti d'imposta e alle performance della società in Francia e negli Emirati Arabi Uniti, TP ICAP Midcap haa 151 milioni di euro (rispetto ai 161,8 milioni di euro precedenti).