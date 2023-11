Interpump, utile 9 mesi sale a 240,6 milioni nonostante aumento oneri finanziari

Interpump

(Teleborsa) -, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha chiuso iconpari a 1.720,4 milioni di euro, in aumento dell'11,4% rispetto all corrispondete periodo del precedente esercizio (+8,8% la crescita a parità di perimetro). Focalizzandosi sulle divisioni operative, laha registrato una crescita del 10,5% (+8,5% a parità di perimetro), mentre ladel 14% (+9,8% a parità di perimetro).L'ha registrato una crescita del 16,6% a 425,6 milioni di euro, con un'incidenza sulle vendite pari al 24,7% (24,8% a parità di perimetro), rispetto al 23,6% registrato nel periodo di riferimento del precedente esercizio. L'di periodo è stato pari a 240,6 milioni di euro, in crescita del 12%. Il risultato sconta 29,2 milioni di oneri finanziari netti (1,1 milioni di proventi finanziari netti nel corrispondente periodo del 2022)."I primi nove mesi hanno registrato dati finanziari record nonostante un quadro di contesto generale complesso e mercati che segnano una normalizzazione delle dinamiche eccezionali del 2022 - ha commentato il- Il Percorso di Sostenibilità del Gruppo sta andando avanti a passo spedito con l'odierna approvazione della Strategia di Decarbonizzazione e del Piano di Successione. Abbiamo quindi ragione di credere come il, con un fatturato superiore alle nostre previsioni di inizio anno e un EBITDA margin che segnerà il record storico".Al 30 settembre 2023 laè pari a 526,1 milioni di euro, rispetto ai 541,8 milioni al 31 dicembre 2022. Con 180,8 milioni di euro - 123,4 milioni per investimenti e 57,4 milioni per acquisto di partecipazioni - le attività di sviluppo rappresentato le attività alle quali sono state dedicate le maggiori risorse. Nel periodo sono stati pagati dividendi per 34,4 milioni e incassati 2,1 milioni dalla cessione di azioni proprie ai beneficiari di stock option.