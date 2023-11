Servizi Italia scatta in Borsa e si posiziona sotto prezzo OPA

Servizi Italia

(Teleborsa) -il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. L'azionista di maggioranza ha lanciato un'offerta pubblica di acquistocon obiettivo il delisting da Borsa Italiana.Le azioni, per poi aprire a quota 1,625 euro per azione, in aumento del 36% rispetto alla chiusura precedente. L'offerente ha annunciato che pagherà un corrispettivo in denaro pari a 1,65 euro per ciascuna azione portata in adesione all'OPA.Dopo 45 munti dall'avvio delle contrattazioni a Piazza Affari,, con un aumento del 35,15%.