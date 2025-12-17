Milano 12:13
44.249 +0,59%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:13
9.847 +1,67%
Francoforte 12:12
24.077 0,00%

Piazza Affari: flessione controllata per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: flessione controllata per l'indice dei servizi di consumo italiano
Si posiziona sotto la parità il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che retrocede a 26.653,32 punti.
Condividi
```