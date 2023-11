Stipendi ancorati al costo della vita: la proposta della Lega

(Teleborsa) -per dare la possibilità alla contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale, di usare anche questo, in aggiunta agli altri parametri già previsti dalla legge, nelladi dipendenti pubblici e privati.Ad annunciare il decreto della Lega è stato, capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama. "Chiaramente, il", ha assicurato il senatore, aggiungendo "parliamo di, che possono essere riconosciuti ai dipendenti, valutando anche il diverso impatto che l’incremento dei costi dei beni essenziali ha sui cittadini, così come si evince dagli indici Istat"."Si pensi alledoverispetto ad altre zone del nostro Paese", ha ricordato il senatore, sp0iegando, "introduciamo con questa norma un elemento nuovo, attribuendo ai lavoratori un, prevedendo per i datori di lavoro privati un credito d’imposta per coprire le spese sostenute".Immediata la reazione dei i, parlando di "gabbie salariali" e di un attacco alla funzione rappresentativa dei sindacati, ma anche di una proposta chedell'Italia. "Il Sud è già discriminato dai livelli di disoccupazione, dalla deindustrializzazione, dalle debolezza di reti e infrastrutture, da sanità e servizi che subiranno ulteriori tagli. - afferma affermasegretaria confederale della Cgil -e "lo ostacoleremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione".Cgil e Uil insieme hanno annunciato unaprossimo, "per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani". La mobilitazione partirà dalle Regioni del Centro con la manifestazione di Roma in Piazza del Popolo, dove interverranno i segretari generali di Cgil e UIL Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Il 20 novembre a scioperare sarà la Sicilia, mentre la Sardegna sciopererà lunedì 27 novembre. Venerdì 24 novembre sarà la volta delle Regioni del Nord, per concludere venerdì 1° dicembre con le Regioni del Sud.