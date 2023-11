Air Baltic rafforza la posizione di primo operatore degli A220-300

(Teleborsa) -ha emanato unche, in aggiunta a quelli già commissionati ad Airbus, porta il totale a 80 aeromobili. Con una flotta di 44 aerei dello stesso tipo, che ne fa il più grande operatore a livello mondiale, Air Baltic rafforza la, presidente e ceo della compagnia aerea, ha annunciato cheL’A220-300 è in grado di trasportare da 120 a 150 passeggeri ed è dotato di unadi 6.390 km. Oltre ae le emissioni di CO2, l’A220 è già in grado di utilizzare fino al 50% di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF). L’A220 è attualmente nella dotazione di 17 compagnie aeree in tutto il mondo.