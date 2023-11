Boeing scommette su ripresa ordini 737 MAX dalla Cina

Boeing

(Teleborsa) - Si prospetta unaal Nyse, sulle voci relative alla possibile ripresa degli ordini dalla Cina. Il titolo già ne circuito pre-mercato mostra un rialzo del 3,3% dopo che Bloomberg News ha scritto chestarebbe considerando la possibilità diC'è una, durante il quale si incontreranno il Presidente USAe il Presidente cinese. Per quell'occasionedelle relazioni diplomatiche, compromesse sin. A partire da quella data, infatti, ladel 737 MAX, uno dei modelli più rischiesti dalle ricche compagnie cinesi.Boeing aveva fatto sapere che, ma la compoagnia USA è in attesa di vedere unae conta su questo incontro diplomatico a San Francisco per la sigla quanto meno di un memorandum d'intesa. Nel frattempo la big statunitense ha, prospettando un, grazie alla ripresa della domanda ed all'aumento dei traffico aereo.Il produttore di aerei statunitense ha affermato che la flotta cinese sarà più che raddoppiata, arrivando a quasie che il suo mercato aeronautico nazionale sarà il più grande del mondo entro la fine del periodo di previsione, con una domanda di 6.470 aerei a corridoio singolo sul tipo dei Boeing 737 MAX.