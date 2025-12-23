Milano 15:39
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in ottobre

USA, Ordini beni durevoli (MoM) in ottobre
USA, Ordini beni durevoli in ottobre su base mensile (MoM) -2,2%, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era -1,5%).

