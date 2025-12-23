Milano
Martedì 23 Dicembre 2025, ore 15.56
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in ottobre
23 dicembre 2025 - 14.45
USA,
Ordini beni durevoli in ottobre su base mensile (MoM) -2,2%
, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era -1,5%).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
