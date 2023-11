SECO, redditività e ricavi in crescita nei 9 mesi

SECO

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un, con un incremento del'8,1% rispetto ai 15 milioni ei primi nove mesi del 2022.passano complessivamente da 144,8 milioni aTale incremento è legato alla crescita dei volumi di vendita nelle aree EMEA, USA e APAC.Il gross margin passa da 68,1 mln a 80,3 mln (+17,9%), mentresi attesta a 37,3 milioni,passa a 24,7 milioni, con un"I risultati dei primi nove mesi dimostrano la capacità di SECO di crescere anche in complessi contesti di mercato", afferma, Amministratore Delegato di SECO, aggiungendo "l’evoluzione del nostro modello di business verso un’offerta integrata hardware e software è in continuo sviluppo, con l’obiettivo di anticipare i bisogni dei clienti in campi come Edge computing, IoT e data analytics, creando per loro una soluzione tecnologica completa, capace di differenziare il prodotto e restituire un chiaro valore aggiunto".-passa da un debito netto pari a 118,8 milioni al 31 dicembre 2022 a un debito netto pari a 59,7 milioni al 30 settembre 2023.Sulla base del portafoglio ordini e dei piani produttivi,di registrare un. Nel medesimo periodo, inoltre, ilè atteso in ulteriore espansione a circa