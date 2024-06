Fine Foods, Banca Akros conferma Buy: visibilità su redditività è aumentata

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato ilper azione e la" su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, dopo che il management della società ha partecipato all'investor conference "Appuntamento alle colonne".Il management ha confermato i messaggi dell'ultima call sugli utili con gli investitori. In particolare, è stata confermata la tempistica di costruzione del(fine 2025/inizio 2026). Ildovrebbe essere reso noto nei prossimi mesi e durerà diversi anni. Quasi il 40% della nuova capacità è già aggiudicata e sono in corso trattative per ottenere nuovi contratti. Il management sta inoltre pianificando di spostare i lotti più grandi dagli impianti esistenti a quello nuovo, per sfruttare la maggiore produttività delle attrezzature aggiornate e ottenere ulteriore efficienza.Per quanto riguarda la, l'AD conferma che la, i nuovi impianti sono stati razionalizzati e l'attuale utilizzo della capacità produttiva è solo al 30/40%, lasciando spazio per una crescita senza importanti investimenti aggiuntivi."Riteniamo che lasulla crescita e soprattutto sulla redditività siae non sia scontata" dal titolo, scrive Banca Akros.