A2A migliora guidance 2023 dopo conti nove mesi

A2A

(Teleborsa) -, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha chiuso iconpari a 10.952 milioni di euro, in contrazione del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La variazione è riconducibile per circa l'80% al calo dei prezzi energetici e per il restante ai minori volumi venduti ed intermediati sui mercati all'ingrosso, solo parzialmente compensato dalle maggiori quantità vendute nel settore retail.Ilsi attesta a 1.354 milioni di euro (+19%), l'a 402 milioni di euro (+26%), l'utile netto di pertinenza del gruppo a 425 milioni di euro (-8% per poste straordinarie)."I risultati di questi nove mesi confermano la solidità del percorso di crescita intrapreso dal nostro Gruppo - ha commentato l'- Nel corso dell'anno abbiamo investito circa 800 milioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici, per il potenziamento delle reti, per il recupero di materia ed energia. Abbiamo incrementato del 27% la produzione eolica e fotovoltaica e attraverso accordi PPA con clienti (Noi2) e produttori (Enfinity) possiamo mettere a disposizione una quota sempre maggiore di energia green, consolidando il nostro ruolo di player a supporto della transizione ecologica del Paese"."Il significativo miglioramento degli indicatori economico-finanziari, sostenuto in particolare dalle performance delle Business Unit Generazione & Trading e Mercato, ha permesso dicon EBITDA compreso tra 1,88 e 1,92 miliardi di euro e un utile netto ordinario tra 550 e 570 milioni di euro - ha aggiunto - Procediamo convinti, volto a favorire la decarbonizzazione e l'elettrificazione dei consumi: traguardi indispensabili per fornire risposte concrete alle sfide del cambiamento climatico in atto e per contribuire a rendere il mercato energetico più stabile e autonomo".Laè a 4.469 milioni di euro (4.258 milioni di euro al 31 dicembre 2022). Al netto delle variazioni di perimetro del periodo, pari a -12 milioni di euro, la PFN è in crescita di 223 milioni di euro, dopo investimenti per 796 milioni di euro e dividendi per 283 milioni di euro. Ilrolling è pari a 2,6x in riduzione rispetto al 31 dicembre 2022 (2,8x).