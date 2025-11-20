Milano 13:24
Piazza Affari: positiva la giornata per A2A

(Teleborsa) - Balza in avanti l'utility lombarda, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,17%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che A2A mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,48%, rispetto a -4,02% del principale indice della Borsa di Milano).


Lo status tecnico dell'azienda di servizi di pubblica utilità mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,369 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,424. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,341.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
