Piazza Affari: positiva la giornata per A2A

(Teleborsa) - Balza in avanti l'utility lombarda
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che A2A
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,48%, rispetto a -4,02% del principale indice della Borsa di Milano
).
Lo status tecnico dell'azienda di servizi di pubblica utilità
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,369 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,424. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,341.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)