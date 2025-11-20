Piazza Affari: positiva la giornata per A2A

utility lombarda

FTSE MIB

A2A

principale indice della Borsa di Milano

azienda di servizi di pubblica utilità

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,17%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,48%, rispetto a -4,02% del).Lo status tecnico dell'mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,369 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,424. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,341.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)