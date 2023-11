Giglio Group torna in utile per 110 mila euro nei 9 mesi

Giglio Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha chiuso iconconsolidati pari a 22,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai dati consolidati relativi allo stesso periodo precedente (27,8 milioni al 30 settembre 2022), unpari a 1,81 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 810 mila di un anno fa, e unpari a 110 mila euro, in miglioramento rispetto a -849 mila per i dati consolidati al 30 settembre 2022."Mi compiaccio dei risultati ottenuti nel concentrare le nostree nel proseguire il processo di razionalizzazione della nostra struttura aziendale, nonché nell'operazione di dismissione delle partecipazioni estere e nell'ottimizzazione dei nostri costi e risorse", ha commentato l'"È fondamentale sottolineare che questo, posizionandoci per iniziare il 2024 con una struttura aziendale agile e focalizzata, pronta a cogliere al meglio le opportunità di mercato e a potenziare il nostro business - ha aggiunto - Rimaniamo fermamente impegnati a monitorare i progressi e a valutare costantemente le possibilità future per massimizzare il valore per i nostri azionisti e consolidare la nostra posizione nel settore".Laè pari a -16,8 milioni di euro e mostra un miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022 quando ammontava a - 17,3 milioni di euro.