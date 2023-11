Itway, utile primi 9 mesi cresce a 639 mila euro

Itway

(Teleborsa) - Nei primi 9 mesi del 2023 idisono incrementati di quasi il 16% a 30 milioni di euro contro i 26,03 milioni dello stesso periodo di un anno fa.Ilè aumentato di circa il 10% in valore assoluto, attestandosi al 19% contro il 17,4% del periodo precedente ed aumentando di oltre il 26% in valore relativo passando a 5.527 mila Euro da 4.376 mila Euro, questo grazie ad un mix di servizi a valore in continua crescita.: il Risultato operativo lordo ( EBITDA ) è passato da Euro 1.203 mila dei primi 9 mesi del 2022 ad Euro 1.004 mila nello stesso periodo del 2023, mentre il Risultato operativo () passa da 745 mila Euro a 487 mila Euro.Ilpassando da -48 mila Euro a 639 mila Euro grazie soprattutto agli utili su cambi realizzati dalla controllata turca.