L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di sei rialzi consecutivi (+3,55%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE MIB

Stmicroelectronics

mid-cap

Digital Value

Reply

FTSE Italia Star

Sesa

ITway

Beewize

WIIT

(Teleborsa) - Rally per l', anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 141.613,31 e ha chiuso a 146.341,2, balzando del 3,55% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 886,46 dopo un avvio a quota 872,16.Tra i titoli del, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,80%.Tra leitaliane, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,92%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 3,86%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,47%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,31%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,27%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,26%.