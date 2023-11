Reply, 9 mesi in crescita. EBITDA a 236 milioni di euro

Reply

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha chiuso icon unconsolidato pari a 1.548,0 milioni di euro, in crescita del 14,2% rispetto ai 1.355,7 milioni di euro registrati al 30 settembre 2022.L'consolidato è stato di 235,8 milioni di euro, pari al 15,2% del fatturato consolidato. A settembre 2022 l’EBITDA era stato di 218,6 milioni di euro (ai fini della comparazione vanno considerati 207,6 milioni di euro). I dati 2022 relativi ad EBITDA, EBIT e utile ante imposte includono 11 milioni di euro derivanti dal rilascio di parte del fondo di accantonamento Covid avvenuto nei primi 9 mesi dell'esercizio 2022.L', da gennaio a settembre 2023, è stato di 170,3 milioni di euro, pari al 11,0% del fatturato. A settembre 2022 l’utile si era attestato a 169,1 milioni di euro (158,1 milioni di euro ai fini della comparazione)."Reply - ha dichiarato il- nei primi nove mesi del 2023 è stata in grado di raggiungere risultati molto buoni, sia in termini di fatturato che di marginalità. In particolare, la chiusura del terzo trimestre ci consente di".Ladel Gruppo al 30 settembre 2023 è positiva per 189,7 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2023 risultava positiva per 101,6 milioni di euro.