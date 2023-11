SOL, vendite superano 1,09 miliardi di euro nei 9 mesi

SOL

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha realizzatoper 1.095,7 milioni di euro nei, in crescita del 7,3% rispetto a quelle al 30 settembre 2022 (+5,2% a pari perimetro).Inle vendite sono state pari a 441,4 milioni di euro (-1,5%), mentre quelle realizzate all'sono ammontate a 654,3 milioni di euro (+14,2%). In particolare, laha realizzato un fatturato di 581,5 milioni di euro, in crescita del 2,1% rispetto ai primi nove mesi del 2022, mentre nella, dove il Gruppo opera attraverso Vivisol, le vendite sono state di 514,3 milioni di euro, con un incremento del 14%."Valutiamo molto positivamente i risultati delle vendite realizzate al 30 settembre 2023 - ha affermatodi SOL - che confermano la capacità del Gruppo SOL di saper crescere in un contesto economico di grande complessità e forte volatilità, e di reagire con rapidità ai mutevoli scenari economici nei paesi in cui il Gruppo opera"."Per il 2023 - ha aggiuntodi SOL - il Gruppo SOL proseguirà nei programmi di investimento, con l'obiettivo di consolidare la crescita delle vendite e di mantenere la redditività su buoni livelli".