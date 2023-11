Commercialisti: a Vienna il Council Meeting 2023 dell'International Federation of Accountants

(Teleborsa) - È in corso di svolgimento a Vienna il, l'organismo mondiale dei professionisti economici. Per l'Italia partecipa alla due giorni austriacaIn rappresentanza del Consiglio nazionale, è stata riconfermata tra i 23 membri del Board IFAC la commercialista Chiara Mio per un secondo mandato che scadrà il 31 dicembre 2026.Laè quella di rafforzare la professione contabile in ogni parte del mondo e di contribuire allo sviluppo di economie internazionali forti mediante la definizione e la promozione di standard professionali di elevata qualità, favorendo la convergenza a livello internazionale su tali standard e contribuendo al dibattito sulle questioni di interesse pubblico nelle quali le competenze professionali sono maggiormente rilevanti. L'attività tecnico-scientifica dell'IFAC si esplica attraverso commissioni tecniche permanenti o temporanee, alcune delle quali hanno la specifica funzione di emanare Standard Internazionali."Siamo l'unica realtà italiana a rappresentare la professione contabile a livello internazionale. In questi contesti non sono certo riconosciuti altri soggetti – afferma il–. La presenza del Consiglio nazionale nel tessuto delle relazioni internazionali e, in particolare, nelle sedi che più interessano la professione economico-giuridico contabile, come ad esempio in uno standard setter mondiale come IFAC, risponde a diverse esigenze e a una precisa scelta strategica. Essere presenti da protagonisti al tavolo delle decisioni ci permette di intercettare le norme durante la loro formazione e di rappresentare gli interessi e le peculiarità della nostra categoria e della professione italiana. La normazione segue un percorso articolato prima di giungere all'approvazione finale e dunque al conseguimento dell'efficacia vincolante e noi dobbiamo essere parte attiva sin dalla sua genesi"."I commercialisti – spiega ancora– svolgono oggi la propria attività in un contesto caratterizzato della velocita, dall'estensione sempre più ampia dei confini territoriali e della mutevolezza del contesto normativo nazionale ed internazionale. Il confronto con le realtà professionali e con le caratteristiche socioeconomiche di altri Paesi avviene ineluttabilmente nel nostro quotidiano operare. L'obiettivo strategico è quello di incidere significativamente sull'agenda IFAC e di accrescere l'attenzione rivolta ai vari ambiti della nostra professione, anche attraverso alleanze con professionisti di Paesi affini al nostro. Sono di queste settimane incontri e accordi con i colleghi francesi e tedeschi. Cresce a livello globale la richiesta di uniformità` e comparabilità` a livello internazionale delle informazioni aziendali. Questo concerne tutte le aree del nostro lavoro, a partire da principi contabili, revisione e di sostenibilità. È dunque essenziale adottare e applicare i principi internazionali in modo uniforme in tutto il mondo. In IFAC, il nostro obiettivo è quello di approfondire la conoscenza dei pilastri di una revisione di qualità` e favorire il dialogo tra i principali stakeholder sull'argomento. Un lavoro che stiamo portando avanti anche a livello nazionale proprio in queste settimane con la riscrittura delle norme di comportamento dei collegi sindacali delle quotate e delle non quotate".