Saipem, raggiunto traguardo del progetto Payara in Guyana

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha comunicato di aver "" contribuendo all'avvio della produzione del, nell’offshore della Guyana, operato dal consorzio costituito da ExxonMobil, Hess e CNOOC.Saipem ha contribuito allo sviluppo del progetto con l'ingegneria, l'approvvigionamento, la fabbricazione e l'installazione delle strutture sottomarine. Saipem hadi grosso spessore a circa 2.000 m di profondità d'acqua.Per la realizzazione del progetto sono stati impiegati, FDS2 e Saipem Constellation. Saipem, inoltre, si è avvalsa della propria Fabrication Facility di Georgetown in Guyana per la fabbricazione di 48 ponti rigidi.