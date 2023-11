3M, spin-off healthcare si chiamerà Solventum

3M

(Teleborsa) -, colosso industriale statunitense, ha annunciato chesarà ila seguito del suo spin-off. Solventum ha origine da due parole: "solving" e "momentum". "Solving" cattura l'impegno dell'azienda nella ricerca di soluzioni innovative, mentre "momentum" simboleggia un'innovazione più rapida e agile."Si tratta dinel percorso verso la creazione di due società di livello mondiale, 3M e Solventum - ha affermato Mike Roman, presidente e amministratore delegato di 3M - Continuiamo a prepararci per lo spin-off e ci impegniamo a generare valore a lungo termine per gli azionisti".Il nuovo nome e marchio entreranno in vigore quando avverrà lo spin-off della società healthcare indipendente, previsto, soggetto all'approvazione finale da parte del Consiglio di amministrazione di 3M e ad altre condizioni richieste. Fino allo scorporo, il settore sanitario continuerà a far parte di 3M e sarà disciplinato dalle politiche e procedure di 3M.L'attività healthcare di 3M continuerà a concentrarsi su mercati quali: wound care, health care IT, oral care, filtration and purification, che hanno portato anel 2022.