Alibaba, 3° trimestre in crescita. Cambia idea su spin-off dell'unità Cloud

Alibaba Group

(Teleborsa) -, colosso cinese fondato da Jack Ma, ha chiuso il terzo trimestre del 2023 condi 224.790 milioni di RMB (30.810 milioni di dollari), in aumento del 9% su base annua. L'è stato di 33.584 milioni di RMB (4.603 milioni di dollari), in aumento del 34% su base annua.L'ordinari è stato di 27.706 milioni di RMB (3.797 milioni di dollari). L'è stato di 26.696 milioni di RMB (3.659 milioni di dollari), rispetto alla perdita netta di 22.467 milioni di RMB nello stesso trimestre del 2022, principalmente attribuibile a un utile netto derivante dall'aumento del valore degli investimenti azionari, rispetto a un perdita netta da questi investimenti nello stesso trimestre dello scorso anno e un aumento dell'EBITA rettificato."Abbiamo fiducia nei fondamentali della nostra azienda e siamo lieti di annunciare la nostraper l'anno fiscale 2023, per un importo complessivo di circa 2,5 miliardi di dollari, come parte dei nostri continui sforzi per migliorare il rendimento degli azionisti oltre al continuo riacquisto di azioni", ha detto ilAlibaba ha spiegato che la recente espansione delle restrizioni statunitensi sull'esportazione di chip informatici avanzati ha creato incertezze per le prospettive della divisione Cloud Intelligence Group. "Riteniamo che unodi aumento del valore per gli azionisti. Di conseguenza, abbiamo deciso di non procedere con uno spin-off completo, ma ci concentreremo invece sullo sviluppo di un modello di crescita sostenibile per Cloud Intelligence Group in circostanze fluide".In merito agli aggiornamenti sulle altre divisioni, ha spiegato cheè in preparazione per la raccolta fondi esterna,ha presentato domanda per un'offerta pubblica iniziale a Hong Kong, mentre il piano diper un'offerta pubblica iniziale è stato sospeso mentre il gruppo valuta le condizioni di mercato.