Anima acquista Kairos Partners SGR per 20-25 milioni di euro

Anima

Julius Baer

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha sottoscritto undalla controllante Kairos Investment Management.Kairos, fondata nel 1999 come società indipendente e dal 2016 controllata dal gruppo svizzero, con una quota di minoranza del 35% circa in mano al management, è. Gestisce circa 4,5 miliardi di euro di masse, con una gamma di prodotti e servizi orientati a una clientela di fascia alta. I ricavi da commissioni nel 2022 sono stati pari a circa 25 milioni di euro.Ilconcordato per la cessione - si legge in una nota - è pari all'eccedenza patrimoniale (attualmente stimata) rispetto ai requisiti minimi di vigilanza soggetto ad eventuale aggiustamento in funzione dell'andamento delle masse gestite successivamente alla firma dell'accordo. È inoltre previsto un meccanismo di co-investimento per alcuni manager con partecipazione al valore aggiunto derivante dai risultati del business al termine del quinto anno successivo alla firma dell'accordo.L'acquisto sarà finanziato da Anima interamente con. Il closing dell'operazione, soggetto alle abituali procedure autorizzative, è previsto nel secondo trimestre del 2024."Siamo entusiasti di riportare in mani italiane un marchio storico come Kairos, con il suo patrimonio di esperienze e competenze - ha commentatodi Anima - Riteniamo che Kairos potrà esprimere il massimo del suo potenziale beneficiando del supporto delle strutture operative e delle capacità di investimento del gruppo Anima. Questa operazione farà da".