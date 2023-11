El.En., Intermonte taglia target price e conferma Outperform

Intermonte

El.En.

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, portandolo a(da 13,00 euro) e ha confermato ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società comunicato i risultati del terzo trimestre 2023, descritto come "inferiore alle stime, ma con generazione di cassa migliore".Il broker ha allineato le stime per il 2023 alle indicazioni aziendali,così ladel 5% circa. Per quanto riguarda il 2024 e il 2025, ha lasciato invariate le stime di crescita, con un conseguente taglio dell'EBIT di circa il 4,7% a causa del punto di partenza più basso."A nostro avviso, i risultati del terzo trimestre, come la performance deludente in Cina, il che significa che i recenti investimenti nella capacità produttiva saranno realisticamente sottoutilizzati anche nel 2024, e un leggero impatto sul business dell'estetica derivante dal rallentamento economico, mentre allo stesso tempo, che derivano dalla grande differenziazione dei ricavi e dei prodotti (soprattutto in ambito medicale) e dalla capacità di portare sul mercato importanti innovazioni (es. prodotti per il trattamento dell'acne, redesign dei prodotti body shaping) che ci danno fiducia sulle potenzialità del gruppo prospettive future", si legge nella ricerca.