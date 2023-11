Imballaggi, Pierini (Federalimentare): "Anche Francia dice no a Regolamento Ue"

(Teleborsa) -ancheattraverso le parole della Segretaria di Stato per gli Affari Europei, Laurence Boone, si oppone al Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) così come è stato concepito in Commissione Ambiente, chiedendone un radicale ripensamento”. Lo dichiara in una nota il Vice Presidente di Federalimentare con delega all’ambiente,- prosegue - dimostra che le obiezioni sollevate dall’Italia e da altri Paesi membri in Commissione non erano ingiustificate, ma evidenziavano invece come i principi costitutivi del Regolamento fossero più di carattere ideologico che rivolti a una reale implementazione dell’economia circolare"."Come industria alimentare, sempre attenta alla sostenibilità e alla ricerca in campo ambientale di soluzioni virtuose rivolte alla riduzione degli sprechi, ci auguriamo che da parte dell’Europarlamento ci sia un forte ripensamento legislativo che salvaguardi l’intera filiera agroalimentare europea che vale oltre il e Se l’impianto normativo attuale non verrà corretto - conclude Pierini - assisteremo a un disastro economico e sociale che impatterà sulla competitività dell’economia europea, colpendo i livelli occupazionali e ambientali con danni incalcolabili, e distruggendo l’industria del riciclo, che vede