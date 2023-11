MutuiOnline, Equita alza target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato a(dai precedenti 34 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, confermando la" sul titolo".Gli analisti scrivono che, a valle dell'andamento migliore delle attese del 3Q23 e delle indicazioni del management in call, hanno: EPS adj. in media +3% nel periodo, come conseguenza di un'accelerazione del business assicurazioni (sia BPO che Broking) e di maggiore espansione dei margini all'estero, effetti che più che compensano un andamento dei mutui ancora in calo nel 4Q23 e nella prima parte del 2024.