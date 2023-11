PA, Commissione deferisce Italia a Corte Ue: ecco perchè

(Teleborsa) - Laha annunciato dialla, insieme a Belgio e Grecia, per non aver applicato correttamente le norme previste la Direttiva sui ritardi di pagamento, che obbliga lea pagare le fatture entro 30 giorni (o 60 giorni per gli ospedali pubblici)., lenella lotta contro la cultura dei cattivi pagamenti nel contesto imprenditoriale, spiega la Commissione in una nota. Nel caso dell'Italia la violazione riguarda le norme e la prassi nazionali che escludono il noleggio di apparecchiature di intercettazione perdal campo diui ritardi diche ai fornitori di tali servizi non viene garantito il pagamento entro i termini prescritti dalla legge e non possono far valere i propri diritti ai sensi della direttiva. La procedura di infrazione è stata avviata nel 2021. Tuttavia, l'Italia non ha ancora presentato alcuna modifica per adeguare la, spiega la commissione