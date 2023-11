Piazza Affari piatta, bene utility e Leonardo

Leonardo

(Teleborsa) -., in una giornata priva di grandi spunti sul lato macroeconomico e che arriva dopo il rally degli ultimi giorni.che si posiziona sulla linea di parità, sostenuta dalle utility (grazie al calo dei rendimenti sull'obbligazionario) e da(dopo l'annuncio dell'avvio di un'offerta secondaria per la cessione di una quota di minoranza della controllata statunitense). Soffre il lusso, dopo cheha lanciato un profit warning dovuto al rallentamento della spesa globale nel lusso.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,084. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,90%.Lieve calo dello, che scende a +177 punti base, mentre ilsi attesta al 4,39%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,38%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,38%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 29.494 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 31.438 punti, sui livelli della vigilia. In lieve ribasso il(-0,42%); sulla stessa linea, in frazionale calo il(-0,28%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,84%.avanza del 2,07%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,93%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,92%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,92%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,66%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,36%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,19%.del FTSE MidCap,(+4,31%),(+2,09%),(+2,08%) e(+1,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,81%. Scende, con un ribasso del 4,61%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,50%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,00%.