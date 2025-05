Piazza Affari chiude in rialzo, bene settori utilities e difesa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

A2A

Pirelli

Leonardo

Moncler

Fincantieri

El.En

ERG

Moltiply Group

Juventus

WIIT

Carel Industries

Banca Generali

(Teleborsa) -, anche se rimangono preoccupazioni sul fronte internazionale, sia in merito alla politica commerciale relativa ai dazi, sia della situazione in Ucraina, dopo la telefonata di ieri tra il presidente americano Trump e quello russo Putin. Bene anche il, dopo il calo tecnico di ieri per lo stacco dividendi di molte società che fanno parte dell'indice, dove spicca il settoresulla scia delle i ndiscrezioni sul nuovo fondo sostenuto dal bilancio condiviso dell'UE da 150 miliardi di euro denominato SAFE (Security Action For Europe), destinato a stimolare la cooperazione e gli appalti congiunti nel settore della difesa.La giornata è stata povera di dati macro rilevanti e di indicazioni di policy. Stamattina è arrivato un(in particolare, la Reserve Bank of Australia ha tagliato di 25pb il tasso di riferimento portandolo al 3,85%).Sul, inad aprile i prezzi alla produzione hanno registrato variazioni di -0,6% m/m (contro -0,3% atteso e -0,7% precedente) e di -0,9% a/a (contro -0,6% atteso e -0,2% precedente), con il calo che è stato causato in larga parte dall'energia. Nell'a marzo il saldo delle partite correnti è migliorato a 50,9 miliardi di euro da 40,6 miliardi di euro di febbraio, mentre la fiducia dei consumatori è migliorata a -15,2 punti a maggio.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,126. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo dell'1,53%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,68%.Sulla parità lo, che rimane a quota +98 punti base, con ilche si posiziona al 3,55%.avanza dello 0,40%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,94%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,75%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,89%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 42.973 punti. In rialzo il(+0,86%); con analoga direzione, sale il(+1,22%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,40%),(+2,21%),(+2,20%) e(+2,10%).di Milano,(+11,99%),(+8,57%),(+7,59%) e(+5,83%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,06%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,08%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,19%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%.