Tecma Solutions, tornano gli acquisti con volumi alti

(Teleborsa) - Dopo i pesanti ribassi degli ultimi mesi, arriva unper, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate. Il titolo ha chiuso la seduta odierna con una quota 2,08 euro per azione. A colpire, più che il rialzo percentuale, sono però i, una costante degli ultimi giorni dopo mesi di scambi al lumicino.Ilodierno è stato di quasi 100 mila euro, dopo i 53 mila euro di ieri, i 115 mila euro di martedì e gli 85 mila euro di lunedì. Questi dati si confrontano con i 66 mila euro dell'intero mese di ottobre o con i 27 mila euro di settembre.Il titolo rimane comunque in ribasso di quasi il 70% da inizio 2023 e ben lontano daiper azione delcon cui la società era sbarcata sull'ex AIM a novembre 2020.