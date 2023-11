Transizione digitale, Urso: "impegno governo per accelerare sta dando frutti"

(Teleborsa) -. Lo ha detto delle Imprese e del made in Italy,in occasione delpromossosottolineando che l'evento mai come quest’anno"Secondo l’indice DESI il livello base di intensità digitale nelle piccole e medie imprese italiane è al di sopra della media europea: 60% in Italia su una media europea del 55% grazie alla diffusione dei servizi cloud (52% in Italia su media europea del 34%), all’uso di tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale (6% su una media Eu dell’8%) e in parte big data (9% su base europea superiore del 14%)", spiega Urso che parla di "risultati incoraggianti resi possibili grazie a misure come un piano nazionale transizione 4.0, strumento che ha supportato le imprese nell’acquisto di beni materiali e immateriali 4.0, nelle attività di ricerca sviluppo e di formazione. Una misura importante che stiamo ulteriormente potenziando con circa 5 miliardi di euro con progetti di efficientamento energetico delle imprese, in linea con gli obiettivi fissati dal green deal europeo. Tassello fondamentale di questo processo è la rete nazionale di trasferimento tecnologico che vede come coprotagonisti le PA, i centri di ricerca, le università e le aziende in una logica di prossimità territoriale, volta a intercettare il bisogno di innovazione delle nostre filiere produttive in ambito che ricomprendono l’AI, la blockchain, l’Internet Of Thinks, un ecosistema di tecnologie abilitate da reti telecomunicazioni di nuova generazione 5G".Urso sottolinea che "per le tecnologie di frontiera che insieme a quello della blue economy e quello della space economy, tre collegati importanti e significativi per l’industria del futuro, e quindi per l’Italia del futuro, ci prepariamo ad avere un ruolo da protagonista nei comparti che saranno il futuro dell’economia mondiale", sottolinea Urso per il quale "questo percorso troverà ulteriore slancio dal completamento dei piani di intervento nelle reti di comunicazione ultra-veloce come la banda ultra larga per cui abbiamo già provveduto a sottoscrive 17 addendum con le ragioni, e da misure in corso di definizione per incentivare tramite voucher per le imprese progetti di digitalizzazione per l’acquisto di beni materiali e immateriali, per l’acquisto di beni specialistici avanzati, per l’introduzione in azienda di specifiche tecnologie e di specifiche figure manageriali in grado di implementare tali tecnologie, le competenze che servono"."Un quadro, quindi, ara da sei volte per metro a 15 volte per metro, nella direttrice che c’era stata già indicata oltre vent’anni fa dall’Unione Europea alla quale ci siamo adeguati con limiti ben superiori di altri Paesi dell’Unione europea. E noi, con questo passo importante e significativo che rappresenta una svolta verso la modernità nel nostro Paese, renderemo più veloce il dispiegamento delle reti di nuova generazione fisse e mobili nel nostro territorio.un moneto sinergico in cui l’impegno delle istituzioni e degli attori privati, la disponibilità di risorse e il superamento di alcuni elementi di incertezza nel settore consentiranno di imprimeredi cui le nostre imprese hanno bisogno per essere ancora vincenti nella nuova importante sfida della transizione energetica digitale che è un’autentica rivoluzione industriale”, conclude Urso.