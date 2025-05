UE, Urso incontra Ribera: focus su siderurgia, chimica, rinnovabili e auto

(Teleborsa) - Siderurgia, chimica, energie rinnovabili e settore automotive sono stati al centro dell'incontro tenutosi a Palazzo Piacentini tra il, e laUrso ha ribadito l'impegno del Governo verso lae l'obiettivo di fare dell'Italia il primo produttore europeo di acciaio green. Il ministro ha, inoltre, sottolineato a Ribera l'importanza delle proposte congiunte con Francia e Spagna per un, ricordando anche l'iniziativa avviata con la Polonia per una revisione tempestiva e sostanziale del meccanismo CBAM per tutelare in modo efficace la produzione green euopea. In tale contesto, ha evidenziato la necessità di stimolare la domanda di acciaio a basse emissioni e favorire la circolarità dei rottami metallici., Urso ha evidenziato l'urgenza di un approccio equilibrato che non penalizzi la chimica tradizionale, ma ne accompagni l'evoluzione verso la chimica verde e la biochimica. "Questa transizione – ha dichiarato il ministro – non può essere subita. Deve essere guidata con coraggio, con scelte rapide e strumenti concreti per dare all'Europa un'industria forte, autonoma e competitiva. Solo così potremo affrontare le trasformazioni in atto garantendo nel contempo ambiente e impresa, salute e lavoro, quindi crescita e occupazione"-In quest'ottica, Urso ha richiamato anche laevidenziando la possibilità di valutare, in accordo con la Commissione, modalità e tempistiche più efficaci per l'utilizzo delle risorse disponibili.è stata ribadita l'urgenza di definire un quadro regolatorio chiaro e stabile, che consenta a Stati e imprese di pianificare investimenti di lungo periodo.Analizzate lee approfondito il caso di 3Sun a Catania, realtà leader nella produzione di pannelli solari, su cui oggi pesa la concorrenza sleale internazionale. Un esempio emblematico di come, in assenza di azioni coordinate a livello europeo, la transizione possa indebolire anziché rafforzare l'industria continentale. "Le condizioni geopolitiche ed economiche stanno cambiando profondamente – ha affermato– ed è necessario costruire una vera autonomia strategica europea nella produzione di energia da fonti rinnovabili".Infine, sulUrso ha ribadito che la transizione ecologica potrà dirsi compiuta solo se l'Europa saprà sviluppare al proprio interno una solida capacità produttiva di batterie elettriche, sottolineando ilche vanno sostenute in modo efficace. "Senza questa garanzia – ha avvertito il ministro – aumenteremmo la dipendenza da attori esterni, perdendo il controllo strategico di una filiera chiave".Urso ha infine rilanciato la, per includere tutte le tecnologie pulite disponibili, promuovere la piena neutralità tecnologica e introdurre una flessibilità quinquennale, volta a evitare sanzioni e a sostenere l'adattamento industriale.