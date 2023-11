USA, indice NAHB novembre cala a 34 punti

(Teleborsa) -, sintetizzata dall'. A novembre 2023 il dato si è attestato a 34 punti, rispetto ai 40 punti del mese precedente e atteso dal consensus.Per quanto riguarda ledell'indice, quello sulle vendite attuali scende di 6 punti a quota 40, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è sceso di 5 punti a 39 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è calato di 5 punti a quota 21.L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta unnel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."L'ha smorzato le opinioni dei costruttori sulle condizioni di mercato, poiché un gran numero di potenziali acquirenti sono stati esclusi dal mercato - ha affermato Alicia Huey, presidente della NAHB, costruttrice e sviluppatrice di case di Birmingham - Inoltre, tassi di interesse a breve termine più alti hanno aumentato il costo del finanziamento per i costruttori di case e i costruttori di terreni, aggiungendo un altro ostacolo all'offerta immobiliare in un mercato con poche scorte di rivendita".