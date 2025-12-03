Milano 17:35
USA, ISM non manifatturiero in novembre

USA, ISM non manifatturiero in novembre
USA, ISM non manifatturiero in novembre pari a 52,6 punti, in aumento rispetto al precedente 52,4 punti (la previsione era 52 punti).

