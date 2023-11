Eventi e scadenze del 17 novembre 2023

Giovedì 09/11/2023

Lunedì 13/11/2023

Mercoledì 15/11/2023

Giovedì 16/11/2023

Venerdì 17/11/2023

(Teleborsa) -- La 29° edizione del MedFilm si svolge a Roma, con un ricco programma di film, meetings professionali, anteprime, focus ed eventi speciali. Festival dedicato alla promozione e diffusione del cinema del mediterraneo, mediorientale ed europeo- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Milano - "The global event for the finance community", ha l'obiettivo di riunire tutti i protagonisti del mondo finanziario, banchieri, fondi di private equity, operatori immobiliari e società di gestione patrimoniale. Alla Conferenza iniziale "Action Plan for the Italian Economy" interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato Federico Freni, i CEO di TIM, SACE e INVIMIT Sgr- Fiera Milano Rho - Manifestazione leader in Italia per le soluzioni innovative e sostenibili per le costruzioni e l’involucro. Per aziende, buyer, professionisti, tecnici e operatori le soluzioni più avanzate per portare il mondo delle costruzioni nel futuro- Fortezza da Basso, Firenze - Forum nazionale di aggregazione e interazione dedicato alla comunità del sistema di protezione civile e prevenzione dei rischi, a tecnici e amministratori della PA, imprese, professionisti, ricercatori, per l'utilizzo delle tecnologie per il controllo e la gestione dell'ambiente. Partecipa l'ENEA- Bologna - Rassegna Internazionale per il futuro della mobilità, per la transizione energetica ed ecologica e le innovazioni nel settore automotive. Parteciperanno innovatori, tecnologi e istituzioni- L'evento "La sfida territoriale. Geografie e strategie contro le crisi climatica e demografica", organizzato da UNCEM, si svolge a Treia- Portogallo e Malta - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Spagna e Lituania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Danimarca e Lituania - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Irlanda e Slovacchia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- LUISS Guido Carli, Roma - Conferimento del Premio per l’ Economia, ad Antonio Patuelli, Presidente Abi09:00 -- Budapest - Partecipazione del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla XI Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del Sudest europeo09:30 -- Università Bocconi, Milano - All'evento si discuterà sul ruolo della scienza per il superamento dei conflitti internazionali con esperti e con approccio multidisciplinare, prendendo in esame l’ambito scientifico, sanitario, economico e sociale. Tra gli interventi, Francesco Billari (Rettore Università Bocconi), Paolo Gentiloni e Paolo Veronesi (Presidente di Fondazione Veronesi)10:30 -- Milano - Durante l'evento verranno presentati i risultati della quarta edizione della Ricerca realizzata dagli Osservatori Digital Innovation in collaborazione con AssoSoftware sul software gestionale in Italia11:00 -- Montecitorio - Alla Cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2023 del Comitato Leonardo, interverranno la Presidente del Comitato Leonardo Luisa Todini, il Presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas, la Vicepresidente di Confindustria Barbara Beltrame Giacomello. È prevista la partecipazione dei Ministri Antonio Tajani e Adolfo Urso- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Esame delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti