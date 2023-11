Brilla Olidata, titolo festeggia accordo quadro con Terna

Olidata

Terna

produttore di personal computer

FTSE Italia All-Share

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,35%.Il Gruppo, tramite la sua controllata Sferanet, si è aggiudicata l'accordo quadro - lotto 2 - condal valore di 9 milioni di euro relativo alla “Fornitura di Server Rack e Servizi ICT. Sferanet, affiancherà Terna con tecnologie e servizi volti al consolidamento ed all’aggiornamento delle infrastrutture ICT, confermando uno dei punti chiave della vision aziendale: investire nel digitale tramite i progetti dedicati al mondo Energy e alla sua evoluzione.L’accordo, della, è costituito dalla fornitura di diverse tipologie di sistemi Server e dei relativi servizi ICT ad essi associati, e permetterà a Terna di rispondere, in modo rapido e flessibile, alle crescenti esigenze in termini di capacità computazionale, di continuità di servizio e di scalabilità, che il modificarsi dei modelli organizzativi e l’innovazione tecnologica pone in ambito di risorse ICT.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,5817 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,6317. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,5633.