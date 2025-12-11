Partenza cauta per i listini europei, a Milano spicca Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia
, in linea con i principali mercati di Eurolandia.
A Piazza Affari
partenza positiva per Brunello Cucinelli
che nella serata di ieri ha alzato
la guidance
per il 2025 e avviato
un buyback
fino a un massimo di 100.000 azioni ordinarie. In ripresa anche Ferrari
dopo il tonfo di ieri.
Sul fronte societario, la Banca europea per gli investimenti
e STMicroelectronics hanno firmato
un accordo di finanziamento
da 500 milioni di euro per rafforzare la competitività e l'autonomia strategica dell'Europa. Si tratta della prima tranche di una linea di un più ampio pacchetto di finanziamento da 1 miliardo di euro
recentemente approvato dalla BEI a favore di STMicroelectronics. Snam ha invece sottoscritto un accordo
con Igneo Infrastructure Partners
per acquisire la partecipazione del 48,2% detenuta da quest’ultima in OLT – Offshore LNG Toscana
, che gestisce la FSRU Toscana al largo di Livorno
. Il corrispettivo complessivo dell’acquisizione, comprensivo della quota di Igneo e della parte residua del finanziamento soci erogato da Igneo a OLT, ammonta a circa 126 milioni di euro
.
Nella serata di ieri, dopo l'annuncio
della Fed
del terzo taglio consecutivo dei tassi di interesse
e il mantenimento delle previsioni per un solo taglio nel 2026, il presidente, Jerome Powell
, ha dichiarato
che, dopo sei tagli ai tassi negli ultimi due anni, la Banca centrale americana può ora permettersi di "fare un passo indietro e osservare" l’evoluzione dell’economia. "Valuteremo con attenzione i dati in arrivo", ha detto il presidente durante la conferenza stampa dopo la riunione del FOMC
, rimarcando che la Fed è "ben posizionata per aspettare e vedere come si evolverà l’economia".
Intanto, le preoccupazioni per una possibile bolla tecnologica
tornano a farsi sentire dopo i risultati deludenti
di Oracle, che hanno mostrato ricavi e un outlook inferiori alle attese e un aumento degli investimenti di 15 miliardi di dollari rispetto alle stime precedenti.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,17. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 57,83 dollari per barile, con un calo dell'1,08%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,56%. Tra i mercati del Vecchio Continente
piccola perdita per Francoforte
, che scambia con un -0,25%, resta vicino alla parità Londra
(+0,01%), e piatta Parigi
, che tiene la parità.
A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 43.417 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 46.100 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(-0,1%); come pure, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,07%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Brunello Cucinelli
, mostrando un incremento del 2,72%.
Denaro su DiaSorin
, che registra un rialzo dell'1,50%.
Resistente Ferrari
, che segna un piccolo aumento dell'1,35%. Recordati
avanza dello 0,80%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian
, che prosegue le contrattazioni a -2,34%.
Si concentrano le vendite su Stellantis
, che soffre un calo dell'1,63%.
Tentenna Terna
, che cede l'1,20%.
Sostanzialmente debole Italgas
, che registra una flessione dell'1,19%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, CIR
(+1,15%), Ferragamo
(+1,03%), Cementir
(+1,02%) e De' Longhi
(+0,86%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Safilo
, che ottiene -2,07%.
Vendite su Avio
, che registra un ribasso dell'1,81%.
Seduta negativa per doValue
, che mostra una perdita dell'1,79%.
Si muove sotto la parità WIIT
, evidenziando un decremento dell'1,23%.