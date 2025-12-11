Milano 12:33
43.564 +0,23%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 12:33
9.673 +0,18%
Francoforte 12:33
24.142 +0,05%

Borse europee piatte: Cucinelli, DiaSorin e Interpump trainano Milano
(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Lieve calo dell'oro, che scende a 4.217,4 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 57,55 dollari per barile, in netto calo dell'1,56%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +75 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,54%.

Tra le principali Borse europee trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,36%.

Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 43.456 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 46.142 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,35%); sulla parità il FTSE Italia Star (-0,08%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, tonica Brunello Cucinelli che evidenzia un bel vantaggio del 3,13%.

In luce DiaSorin, con un ampio progresso del 2,12%.

Andamento positivo per Interpump, che avanza di un discreto +1,9%.

Giornata moderatamente positiva per Buzzi, che sale di un frazionale +1,28%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -2,52%.

Discesa modesta per Stellantis, che cede un piccolo -1,24%.

Pensosa Snam, con un calo frazionale dell'1,11%.

Tentenna Terna, con un modesto ribasso dell'1,11%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ariston Holding (+1,84%), Cementir (+1,59%), CIR (+1,15%) e Ferragamo (+1,03%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio, che continua la seduta con -2,90%.

Safilo scende del 2,28%.

Calo deciso per Maire, che segna un -1,94%.

Sotto pressione Alerion Clean Power, con un forte ribasso dell'1,64%.
