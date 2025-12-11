Borse europee piatte: Cucinelli, DiaSorin e Interpump trainano Milano

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Lieve calo dell'oro
, che scende a 4.217,4 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 57,55 dollari per barile, in netto calo dell'1,56%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +75 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,54%. Tra le principali Borse europee
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e piccoli passi in avanti per Parigi
, che segna un incremento marginale dello 0,36%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 43.456 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 46.142 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,35%); sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,08%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, tonica Brunello Cucinelli
che evidenzia un bel vantaggio del 3,13%.
In luce DiaSorin
, con un ampio progresso del 2,12%.
Andamento positivo per Interpump
, che avanza di un discreto +1,9%.
Giornata moderatamente positiva per Buzzi
, che sale di un frazionale +1,28%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian
, che ottiene -2,52%.
Discesa modesta per Stellantis
, che cede un piccolo -1,24%.
Pensosa Snam
, con un calo frazionale dell'1,11%.
Tentenna Terna
, con un modesto ribasso dell'1,11%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ariston Holding
(+1,84%), Cementir
(+1,59%), CIR
(+1,15%) e Ferragamo
(+1,03%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio
, che continua la seduta con -2,90%. Safilo
scende del 2,28%.
Calo deciso per Maire
, che segna un -1,94%.
Sotto pressione Alerion Clean Power
, con un forte ribasso dell'1,64%.