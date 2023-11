CAAF/3: Enac alla conferenza ICAO sui carburanti alternativi

(Teleborsa) - Appuntamento importante per la: a Dubai è in corso la 3a Conferenza ICAO - CAAF/3 sui carburanti alternativi, Sustainable Aviation Fuels - SAF. Presenti per l’Italia. La posizione dell’Italia è stata rappresentata oggi, 20 novembre, dal Presidente Di Palma intervenuto a nome del Governo nella sessione dedicata alle dichiarazioni dei Paesi che partecipano ai lavori.Il Presidente Di Palma, nel rispetto del principio "No Country Left Behind" ha evidenziato come benefici possono esserci solo se le decisioni e le azioni in questa materia sono armonizzate tra tutti i Paesi aderenti all’ICAO. "Grazie alla ricerca, in futuro avremo tante alternative per garantire una propulsione green, come quella a idrogeno o quella elettrica, ma dobbiamo essere realistici: sono soluzioni che purtroppo chiedono ancora tempo. Dobbiamo agire adesso, sulla base di ciò che può concretamente essere utilizzato per raggiungere l’obiettivo zero emissioni di CO2 entro 2050"."Come sottolineato in uno dei documenti europei presentato alla Conferenza, i SAF potrebbero essere utilizzati già oggi, data la loro compatibilità con gli aeromobili in servizio e con le attuali tecnologie. In questa prospettiva, guardiamo con grande interesse agli sforzi dell’industria, come l’ENI, verso lo sviluppo tecnologico che consenta l’uso di SAF non miscelato. Questo miglioramento, combinato con la maturità tecnologica e commerciale dei biocarburanti sostenibili, come quelli derivati dalle biomasse, potrebbe fornire una risposta tempestiva, consentendo anche di ridurre il divario di prezzo tra i SAF e i jet fuel convenzionali. Auspichiamo che gli esiti della Conferenza diventino una pietra miliare per i passi futuri lungo questo cammino comune", conclude il presidente.Sul sito Enac sono pubblicate, in italiano e in inglese, le linee guida "Verso una Roadmap per i Sustainable Aviation Fuels in Italia" che evidenziano il percorso ad oggi realizzato per definire le policy più opportune per incentivare l’uso dei SAF.