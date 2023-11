Crypto, l'exchange Bullish acquista il sito di notizie CoinDesk

(Teleborsa) -, exchange di asset digitali, ha, piattaforma integrata di media, eventi e indici per le criptovalute, da Digital Currency Group (DCG). Bullish prevede di investire nell'espansione globale di CoinDesk, che continuerà a essere guidato da Kevin Worth e dal management team esistente, e opererà come una filiale indipendente all'interno di Bullish. I termini della transazione non sono stati resi noti."Con la sua acclamata copertura editoriale, eventi premier e dati e indici leader di mercato, CoinDesk continua a plasmare l'ecosistema globale delle criptovalute e della blockchain - ha affermato Tom Farley, CEO di Bullish - Bullishdi CoinDesk che alimenteranno il lancio di nuovi servizi, eventi e prodotti".CoinDesk ha inoltre annunciato di aver nominato, ex Editor-in-Chief del Wall Street Journal, comeper garantire l'indipendenza giornalistica.