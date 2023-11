Italian Design Brands, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

Italian Design Brands

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-11%) ilsu(IDB), polo italiano dell'arredo e del design di alta qualità quotato su Euronext Milan, confermando la" sul titolo. Gli analisti hanno aggiornato il giudizio dopo un, da quale è emerso che l'obiettivo 2023 è di superare i 300 milioni di euro di fatturato PF (inclusele ultime acquisizioni Turri/Axolight), per il 2024 punta a una leggera crescita, l'EBITDA 2023 pro-forma è visto a circa il 17,5% e il debito FY è visto a circa 130-135 milioni di euro.Viene sottolineato che il management è fiducioso di completare(nel consueto campionato da 30-50 milioni di euro di fatturato, potenzialmente anche in aree di business complementari) ed(oltre 100 milioni di euro), che ragionevolmente non si manifesteranno comunque prima del 2025.Equita evidenzia che il titolo oggi tratta a 8,9x EV/EBIT e 9,6x P/E24, "rispetto a società dell'arredo quotate all'estero (EV/EBIT di 10-11x con posizionamento di mercato molto più debole e marginalità inferiori), e che non riflettono i solidi fondamentali del gruppo, la capacità di sovra-performare il mercato e le potenzialità di M&A".