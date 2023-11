Omer, EBITDA 9 mesi sale a 9,4 milioni di euro

Omer

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha chiuso icon unpari a circa 47,6 milioni di euro, in incremento del 7% (+3,3 milioni di euro) rispetto al pari periodo del 2022. La crescita è determinata sia da un aumento dei volumi della produzione, per rispondere alla crescita degli ordini, sia al riconoscimento di una parte delle revisioni prezzo concordate con i clienti per tenere conto degli effetti inflattivi.L'si attesta a circa 9,4 milioni di euro, valore in crescita del 16% circa rispetto ai primi 9 mesi del 2022, con un- rapporto tra l'EBITDA e il Valore della Produzione - pari a circa il 20% rispetto al 18% dei 9M2022."I risultati raggiunti in questo terzo trimestre evidenziano il trend positivo di crescita già tracciato nel corso dei mesi precedenti - ha commentato l'- Il portafoglio ordini registra una crescita del 12% rispetto al 2022, così come il soft backlog si attesta intorno ai 242 milioni di Euro, segnali importanti che confermano la bontà delle scelte intraprese dal management".Laconsolidata di Gruppo è positiva (cassa) pari a circa 14,7 milioni di euro, a fronte di un valore al 30 giugno 2023 pari a circa 16,9 milioni di euro, con una riduzione pari a circa 2,2 milioni. Tale riduzione è conseguente principalmente al pagamento del saldo imposte sui redditi 2022 ed alla normale dinamica di pagamenti e incassi di periodo.Ilrisulta pari a 130 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto al 31 dicembre 2022; il soft backlog è pari a 242 milioni di euro.