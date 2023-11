SGSS Italia selezionata da Fondapi per fornire servizi di depositario

(Teleborsa) - Societe Generale Securities Services () inè stata selezionata per fornire ia seguito del bando di gara indetto da, il fondo nazionale pensione complementare rivolto ai lavoratori delle piccole e medie imprese, consolidando un rapporto che dura dal 2004. Fondapi ha un patrimonio di quasi 1 miliardo di euro."Siamo molto orgogliosi che Fondapi, importante attore del settore previdenziale italiano, ci abbia ancora una volta scelto per la fornitura del servizio di depositario - ha commentato, AD di SGSS in Italia - In questi anni, SGSS ha affiancato il fondo pensione nel suo processo di crescita e sviluppo, e questo mandato è unache premia la nostra presenza sul mercato fin dalla nascita della previdenza complementare".