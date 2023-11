Sicuritalia, Antitrust non avvia istruttoria su acquisto Servizi Fiduciari

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha deliberato dicon riguardo all'da parte di Sicuritalia Servizi di Sicurezza (SI) del controllo esclusivo del complesso degli asset aziendali facenti capo a Servizi Fiduciari Società Cooperativa (SF). Lo si legge sul bollettino settimanale dell'Antitrust.è attiva nell'ambito dei servizi di sicurezza e dei servizi integrati di facility management (con particolare riferimento a vigilanza privata, trasporto e trattamento di valori, servizi fiduciari di portierato, progettazione e installazione di sistemi di sicurezza, pulizia e igiene ambientale, logistica e facchinaggio), offerti a favore di strutture pubbliche, private ed esercizi commerciali.è una società cooperativa a mutualità prevalente che conduce un'attività per la fornitura di servizi cosiddetti fiduciari nell'ambito della vigilanza non armata (si tratta in particolare di servizi di portierato e stazionamento presso immobili ai fini dell'accoglienza e della gestione di flussi di visitatori).L'Antitrust ha appurato che l'operazioneeffettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.