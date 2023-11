Transizione energetica, von der Leyen: "È l'alba dell'era dell'idrogeno pulito"

(Teleborsa) -. Allora, l’idrogeno pulito era il sogno di alcuni visionari, molti dei quali sono tra il pubblico oggi. Quei visionari credevano che l’idrogeno pulito potesse essere fondamentale per la nostra transizione verso la neutralità climatica. Con il suo potenziale per alimentare industrie pesanti, per muovere camion e treni e per immagazzinare energia stagionale. Oggi, quattro anni dopo, l’economia dell’idrogeno sta fiorendo".Lo ha detto la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel videomessaggio in occasione della Settimana europea dell'idrogeno 2023, sottolineando che " i primi autobus a idrogeno circolano nelle città europee, da Riga a Barcellona. Sono appena iniziati i lavori di costruzione del porto di Rotterdam, per realizzare una rete dell'idrogeno che si estenderà per oltre mille chilometri. E settimane fa, il primo aereo al mondo alimentato a idrogeno liquido ha solcato i cieli della Slovenia."In questi quattro anni abbiamo fatto del nostro meglio per sostenervi e accompagnarvi. Per aiutarti a portare soluzioni innovative a base di idrogeno dal laboratorio alla fabbrica, dalla fabbrica al mercato e dalla nicchia alla scala. Abbiamo lavorato su tre filoni principali. Innanzitutto, forti investimenti pubblici per ampliare il mercato dell’idrogeno. In secondo luogo, la cooperazione internazionale per costruire un mercato globale dell’idrogeno. E in terzo luogo, una nuova partnership con il settore privato per stimolare l’innovazione", ha aggiunto."Oggi posso anche annunciare i prossimi passi per la Banca europea dell’idrogeno. Nella primavera del 2024 lanceremo la seconda tornata di aste, raggiungendo un valore complessivo di tre miliardi di euro. È una promessa che abbiamo fatto un anno fa e che ora sta diventando realtà. Parallelamente, stiamo lavorando anche alla parte internazionale della Banca europea dell’idrogeno. Ciò garantirà importazioni diversificate di idrogeno rinnovabile da fornitori affidabili all’estero.E questo mi porta al secondo punto. Questo è, sviluppare un mercato globale per l’idrogeno pulito. Abbiamo già siglato partenariati sull’idrogeno con paesi che vanno dall’Egitto, Kenya e Namibia, ai paesi dell’America Latina. Hanno un immenso potenziale per produrre energia pulita, trasformarla in idrogeno pulito e poi spedirla nel mondo. E qui allanuove ed entusiasmanti iniziative vedranno la luce e verranno discusse. Con Kazakistan, Australia e Oman. E insieme al presidente del Brasile Lula, annunciamo il sostegno dell'Unione Europea alla realizzazione di uno dei più grandi progetti di idrogeno al mondo, nello Stato brasiliano di Piaui. Fa parte di un investimento di due miliardi di euro da parte di Global Gateway nella catena del valore dell’idrogeno in Brasile.Questo nuovo Green Energy Park sarà un impianto di produzione dache verrà poi spedito all'isola di Krk in Croazia. Da lì, l’idrogeno viaggerà per servire gli acquirenti industriali nell’Europa sudorientale. E parallelamente, questo progetto creerà posti di lavoro locali e catene di valore in Brasile.Tutto ciò dimostra, più che mai, che l’Europa non è solo un pioniere dell’idrogeno pulito, ma anche un partner per costruire un mercato mondiale dell’idrogeno. Con questi investimenti pubblici, ha concluso la Presidente.