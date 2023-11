Unicredit sale in Borsa con Berenberg che alza target price

Unicredit

(Teleborsa) - Gli analisti di Berenberg hanno incrementato ilsu(dai precedenti 31 euro), confermando la raccomandazione sul titolo a "". I titoli bancari italiani sono oggi sostenuti anche dal giudizio di Moody's, che venerdì a mercato chiuso ha migliorato le prospettive per il debito sovrano italiano.Migliora l'andamento di, che si attesta a 25,27 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 25,47 e successiva a 25,85. Supporto a 25,09.