Banca Sistema, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, aper azione (da 1,43 euro) e confermato laa "". La revisione del giudizio è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2023 Gli analisti scrivono che nel 3Q23 Banca Sistema ha riportato una, confermando la debole tendenza già registrata nel 2Q23, con ricavi in calo del 13% su base sequenziale e del 16% su base annua. I costi operativi sono rimasti sostanzialmente invariati su base annua (in calo del 9,6% su base trimestrale), migliori delle stime, e insieme a minori accantonamenti per perdite su prestiti, hanno portato a un piccolo miglioramento sequenziale della redditività aziendale.Il broker hadel 9% sul FY23, del 25% sul FY24 e del 23% sul FY25, adottando un approccio più conservativo sull'evoluzione dei margini e sul freno alla redditività aziendale generato dal business CQ.Nonostante le prospettive difficili, Intesa ritiene che il titolo sia scambiato a una "". "A nostro avviso, ilche sarà presentato nel primo semestre 2024, potrebbe aiutare a rivedere la strategia di allocazione del capitale, dando priorità ad alcune attività ad alto margine (come Pawns) rispetto ad altre non più redditizie in un contesto di tassi di interesse in aumento", si legge nella ricerca.