Eventi e scadenze del 21 novembre 2023

Lunedì 20/11/2023

Martedì 21/11/2023

Abercrombie & Fitch

Aquafil

Best Buy

Guess?

HP

Jack In The Box

Lowe's

Nvidia

Solid World Group

Solutions Capital Management Sim

Unidata

Urban Outfitters

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, incontra a Parigi il Ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire- Si svolgerà allo stadio Olimpico di Roma la sesta edizione dell'evento internazionale dedicato al mondo della Football Industry con contenuti innovativi, informazione e networking. Parteciperanno professionisti, executives e decisioni makers in rappresentanza di Istituzioni, Federazioni, Leghe, Club, Brand, Media, Aziende e Startup- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna10:00 -- MAXXI, Roma - L'evento sarà dedicato alle "Città del futuro". Istituzioni e investitori si confronteranno sull’evoluzione dei modelli di sviluppo del territorio, sul valore del Real Estate e sul valore aggiunto di design, tecnologia e comportamenti sociali nei processi di trasformazione delle nostre città10:00 -- Milano - Evento organizzato da Wolters Kluwer e ANDAF "Dalla Dichiarazione Non Finanziaria al Bilancio di sostenibilità: dal racconto al rendiconto". Al Forum interverrà, in collegamento video da remoto, anche il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo10:30 -- CCIAA Roma - Convegno organizzato da Anas con il MIT e Piarc Italia durante il quale sarà presentata la ricerca sugli stili di guida degli utenti. Ci sarà un confronto con i massimi esperti nazionali e internazionali in materia di sicurezza stradale e dei comportamenti alla guida. Previsto l'intervento, tra gli altri del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini10:30 -- Auditorium Conciliazione, Roma - L'Assemblea nazionale di Confartigianato si svolgerà alla presenza dei rappresentanti del Parlamento e del Governo, degli esponenti delle forze economiche e sociali. Tra gli interventi, la Premier Giorgia Meloni (in videomessaggio), il Ministro Fitto e il Presidente di Confartigianato Granelli11:00 -- Montecitorio - Comunicazioni del Governo sul Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Interviene il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani13:15 -- Auditorium GSE, Roma - L'evento del Monitor Green Deal di Agici riunirà i top manager delle aziende dei settori interessati e i rappresentanti delle istituzioni. Tra i vari interventi, il Presidente del GSE, l'AD di Agici, i DG di Elettricità Futura e di Proxigas14:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione di Alessandra Ricci, Amministratore delegato e Direttore generale di Sace14:30 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - Durante l'evento verranno presentati i principali obbiettivi finanziari del Gruppo Aquafil per il biennio 2023-2025.17:00 -- Berlino - Intervento di Christine Lagarde, Presidente della BCE, al dibattito "L'inflazione uccide la democrazia" organizzato in occasione del 100° anniversario della riforma monetaria in Germania nel 1923, organizzato dal Ministero delle finanze tedesco17:00 -- Terzo dei quattro appuntamenti dell’ASviS, dedicato alle sfide economiche, per confrontarsi sui contenuti e le proposte del Rapporto annuale 2023 "L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile" con rappresentanti delle istituzioni e stakeholder chiave. Tra i partecipanti il Viceministro Economia e finanza Leo18:00 -- La firma dell’Accordo per la Coesione tra il Governo e la Regione Lazio, avverrà presso il Palazzo della Regione Lazio. Parteciperanno, tra gli altri, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio e Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria del piano industriale 2024-2026- Risultati di periodo